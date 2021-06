BTB Real Estate Investment Trust : annonce le résultat de l'élection des Fiduciaires pour 2021

Montréal (Québec) le 16 juin 2021 : Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB ») annonce aujourd'hui que chaque candidat à un poste de fiduciaire dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 11 mai 2021 a été élu fiduciaire de BTB à l'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts tenue à Montréal le 15 juin 2021.

Voici les résultats détaillés de l'élection :

Candidat(e)

au poste de fiduciaire Résultat En faveur Abstention Nombre % Nombre % Jocelyn Proteau Élu 5 572 411 95,80 244 318 4,20 Jean-Pierre Janson Élu 5 561 740 95,62 254 989 4,38 Luc Martin Élu 4 442 666 76,38 1 374 063 23,62 Fernand Perreault Élu 5 198 811 89,38 617 918 10,62 Lucie Ducharme Élue 4 355 788 74,88 1 460 941 25,12 Sylvie Lachance Élue 4 624 518 79,50 1 192 211 20,50 Daniel Fournier Élu 4 677 606 80,42 1 139 123 19,58 Michel Léonard Élu 5 674 394 97,55 142 335 2,45

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle et extraordinaire sont présentés sur le site web de SEDAR (www.sedar.com).

BTB ACCUEIL UN NOUVEAU FIDUCIAIRE, M. DANIEL FOURNIER

M. Fournier cumule plus de 40 ans d'expérience dans le monde des affaires, principalement en immobilier. De 2010 à 2019, il a été président du Conseil et chef de la Direction d'Ivanhoé Cambridge, une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Au cours de son mandat, Ivanhoé Cambridge est devenu l'un des investisseurs immobiliers institutionnels les plus importants et les plus réputés du monde, doté d'un portefeuille hautement diversifié et comptant sur des actifs totaux ayant plus que doublé, de 31 à 65 milliards de dollars.

Avant de se joindre à Ivanhoé Cambridge, il était président du Conseil d'administration de Genivar, aujourd'hui WSP Global, et membre du Conseil d'administration de Canadian Tire. Il a également siégé aux conseils de Summit International Income REIT et de Standard Life (Canada), aujourd'hui Manuvie.

BTB ANNONCE LA RETRAITE DE DEUX FIDUCIAIRES

L'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts a marqué le départ de deux membres du Conseil des fiduciaires qui occupent leurs fonctions depuis la création de BTB en 2006.

M. Peter Polatos et M. Luc Lachapelle ont terminé leur mandat au Conseil de BTB et nous tenons à les remercier pour leur grande contribution et dévouement au développement et au succès de BTB et ce, depuis les quatorze dernières années.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 16 juin 2021, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,3 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB en date du 31 mars 2021, est d'environ 924 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

Pour toutes autres questions:

Michel Léonard, Président et Chef de la Direction

(T) 514-286-0188 x228

(C) mleonard@btbreit.com

Mathieu Bolté, Vice-Président & Chef des Finances

(T) 514-286-0188 x244

(C) mbolte@btbreit.com