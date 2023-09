Meten Holding Group Ltd, anciennement Meten Edtechx Education Group Ltd, est un fournisseur d'enseignement de la langue anglaise (ELT) en Chine. La société est impliquée dans la formation de la langue anglaise et des compétences connexes pour les étudiants et les professionnels chinois par le biais d'une plate-forme numérique et d'un réseau de centres d'apprentissage. La Société fournit des services de PEL pour adultes et juniors sous la marque Meten, des services de PEL juniors sous la marque ABC et des services de PEL en ligne sous la marque Likeshuo. La société utilise des systèmes d'enseignement et de gestion centralisés basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour soutenir la qualité de l'enseignement et la satisfaction des étudiants.