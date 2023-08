BTC health Limited est un fonds de développement commun basé en Australie, qui investit activement dans des entreprises qui acquièrent, développent et distribuent des produits médicaux en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société est en train de constituer un groupe d'entreprises à forte croissance qui, ensemble, se concentrent sur l'accès à des produits thérapeutiques spécialisés et à des dispositifs médicaux provenant du monde entier. Les produits de la société comprennent les pompes à perfusion ambIT, Aridol, Bronchitol, les sous-vêtements EasyReach, les cathéters de perfusion et TIVA. La gamme de pompes à perfusion ambIT est adaptée à l'administration de médicaments et au soulagement de la douleur. Aridol (mannitol) est distribué en Australie par son distributeur, BTC Speciality Health Pty Ltd. Bronchitol (mannitol inhalé) est un agent thérapeutique fabriqué par Pharmaxis Ltd et distribué en Australie par BTC Speciality Health Pty Ltd. L'ensemble TIVA est conçu pour soutenir l'anesthésie intraveineuse totale. Les produits candidats de la société comprennent Alteco LPS Adsorber et NEOLA.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale