BTQ Technologies Corp. est une entreprise mondiale de technologie quantique basée au Canada. L'activité principale de la société est le développement d'une technologie informatique liée à la cryptographie post-quantique, en particulier lorsqu'elle s'applique à la blockchain et aux technologies connexes, et à leur protection contre le risque de sécurité émergent de l'informatique quantique. Elle combine des logiciels et du matériel pour protéger les réseaux critiques à l'aide de services et de solutions post-quantiques. Ses produits comprennent PQScale, Keelung, Kenting et QByte. PQScale est une technique de mise à l'échelle de la blockchain résistante au quantum qui utilise des preuves à connaissance nulle pour accélérer les transactions et réduire les coûts. Keelung est un langage de programmation à connaissance nulle (DSL) conçu pour aider les développeurs et les entreprises axées sur la protection de la vie privée à créer des applications qui accordent la priorité à la protection de la vie privée. Kenting est un fournisseur de matériel spécialisé pour les prouveurs à connaissance zéro, qui permet d'accélérer les calculs ZK.

Secteur Logiciels