Données financières THB USD EUR CA 2023 20 570 M 580 M 570 M Résultat net 2023 3 218 M 90,8 M 89,2 M Dette nette 2023 128 Mrd 3 600 M 3 538 M PER 2023 36,2x Rendement 2023 2,99% Capitalisation 112 Mrd 3 157 M 3 102 M VE / CA 2023 11,6x VE / CA 2024 12,4x Nbr Employés 4 000 Flottant 67,4% Graphique BTS GROUP HOLDINGS Tendances analyse technique BTS GROUP HOLDINGS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 8,50 THB Objectif de cours Moyen 11,53 THB Ecart / Objectif Moyen 35,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Kavin Kanjanapas Chief Executive Officer & Executive Director Surayut Thavikulwat Chief Financial Officer Keeree Kanjanapas Chairman Rangsin Kritalug Chief Operating Officer & Executive Director Daniel Ross Chief Investment Officer & Head-Investor Relations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BTS GROUP HOLDINGS -9.09% 3 157 MTR CORPORATION LIMITED -0.12% 33 048 COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED 5.71% 2 325 FIRSTGROUP PLC 11.74% 1 015 FNM S.P.A. -28.91% 193 BERGBAHNEN ENGELBERG-TRÜBSEE-TITLIS AG -1.78% 155