BUA Foods PLC est engagée dans le raffinage du sucre brut importé et d'origine locale ainsi que dans la vente de sucre raffiné. La société se concentre sur les activités alimentaires et les biens de consommation à rotation rapide (FMCG). Les activités alimentaires de la société comprennent cinq divisions, à savoir le sucre, la farine, les pâtes, le riz et les huiles comestibles. La division Sucre est engagée dans la production, le traitement, le raffinage et la distribution de sucre brut et de ses sous-produits tels que la bagasse, la mélasse et les gâteaux de boue. La division Farine est impliquée dans le traitement, la fabrication et la distribution de farine et de son et les produit pour une utilisation à grande et petite échelle. La division Pasta est impliquée dans le traitement, la fabrication et la distribution de pâtes. La division Rice dispose d'une installation d'usinage du riz d'une capacité de plus de 200 000 MT par an. La division Huiles comestibles est spécialisée dans la transformation de l'huile de palme brute en produits pétroliers, notamment l'oléine de palme, la stéarine et les acides gras distillés.

Secteur Transformation des aliments