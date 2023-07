Bubs Australia Limited est un producteur de lait de chèvre intégré verticalement. L'entreprise propose une gamme d'aliments biologiques pour bébés, de préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre, de produits en poudre à base de lait de chèvre pour adultes et de produits laitiers frais. Elle propose également des services de mise en conserve pour les produits laitiers nutritionnels. Ses produits comprennent les gammes Bubs Easy-digest Goat Milk, Bubs Organic Grass-Fed Cow's Milk et Bubs Supreme A2 beta-casein Protein Infant Formula, ainsi que des aliments biologiques pour bébés, des céréales et des snacks pour jeunes enfants qui conviennent à toutes les occasions d'alimentation et à tous les stades de développement, du nouveau-né à l'enfant, tandis que les suppléments de vitamines et de minéraux pour bébés et enfants Vita Bubs sont également formulés à base de lait de chèvre. Ses produits sont vendus dans les supermarchés et les pharmacies de toute l'Australie et exportés aux États-Unis d'Amérique, en Chine, au Viêt Nam, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Ses filiales comprennent The Infant Food Holding Co. Pty Limited et The Infant Food Co. Pty Limited.

Secteur Transformation des aliments