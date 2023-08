Bucher Industries AG est un groupe industriel organisé autour de 5 pôles d'activités : - fabrication de machines et d'équipements agricoles (38,5% du CA) : tracteurs, charrues, cultivateurs, semoirs, épandeurs d'engrais, pulvérisateurs, faucheuses, déchaumeurs, moissonneuses, laboureuses, broyeurs, ensileuses, etc. ; - fabrication de systèmes et de composants hydrauliques (20%) : systèmes d'entraînement et de commande hydrauliques, pompes et vannes hydrauliques, - construction de véhicules municipaux (17,2%) : balayeuses, véhicules de nettoyage des canalisations, déneigeuses, véhicules de collecte des déchets, etc. ; - fabrication de machines et de systèmes de production, de manutention et d'inspection d'emballages en verre (14,3%) - fabrication d'équipements de production de vins et de jus de fruits (10%) : équipements de vendange et de vinification, machines et systèmes de production de jus et de purées de fruits. A fin 2018, Bucher Industries dispose de plus de 40 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (62,2%), Amérique (23,1%), Asie (9,1%) et autres (5,6%).

Secteur Véhicules et machines lourdes