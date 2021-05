Bucher Industries s'empare de la firme Lenze Mobile Drives

Zurich (awp) - Bucher Industries renforce ses activités dans les techniques d'entraînement électrique mobile. Le groupe industriel zurichois a acquis via sa division des systèmes hydrauliques, Bucher Hydraulics, Lenze Mobile Drives, un spécialiste de l'électronique de puissance pour les applications mobiles.

Lenze Mobile Drives fait partie depuis 2006 du groupe allemand Lenze, spécialisé dans les solutions d'entraînement et d'automatisation établi à Hamelin, près de Hanovre, précise mercredi Bucher.

L'unité acquise par le groupe industriel de Niederweningen pour un montant non dévoilé produit et commercialise des convertisseurs et des onduleurs pour les entraînements auxiliaires électriques, qui sont utilisés notamment dans les véhicules commerciaux et les machines mobiles.

Lenze Mobile Drives, qui peut s'appuyer sur 30 ans d'expérience dans le domaine de l'électromobilité et devrait dégager des revenus d'environ 15 millions de francs suisses au cours des douze prochains mois, est acquise dans le cadre d'une transaction d'actifs.

Les 30 employés basés à Romanshorn, dans le canton de St-Gall, qui s'occupent principalement du développement et de la vente, seront intégrés, sur le plan organisationnel, à Bucher Hydraulics.

Le maintien des installations à Romanshorn et le transfert de tous les employés assureront la continuité. La production restera pour l'instant au siège à Aerzen, en Allemagne, et sera transférée à l'unité commerciale Jetter de Bucher à Ludwigsburg, également outre-Rhin, d'ici deux à trois ans.

vj/buc