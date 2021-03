Bucher a vu sa rentabilité fléchir en 2020 et rabote son dividende

Zurich (awp) - Le groupe industriel Bucher a vu son bénéfice net fondre d'un tiers l'année dernière, à 152 millions de francs suisses. Les actionnaires se verront proposer une rémunération rabotée de 1,50 franc à 6,50 francs suisses par action.

Le résultat d'exploitation (Ebit) accuse un recul de 28,3% à 204 millions de francs suisses, pour une marge correspondante de 7,4%, en recul de 1,8 point de pourcentage par rapport à 2019, indique l'entreprise mercredi dans un communiqué.

A la faveur d'un redressement robuste du marché des machines agricoles au second semestre, les entrées de commandes se sont quasiment maintenues stables en monnaies locales (ML), à 2,84 milliards de francs suisses. Le carnet d'ordre au bouclement de l'exercice se situait quant à lui au-dessus du niveau de fin 2019, à 1,08 milliard (+6,1%, +12,1% ML).

Afin de se prémunir des effets de la crise sanitaire, l'entreprise a pris des mesures pour préserver ses liquités, notamment en repoussant des investissements et en doublant ses lignes de crédit à 300 millions de francs suisses. Le ratio de fonds propres est ressorti à 57,2%, contre 54,7% un an plus tôt, permettant d'assurer "la flexibilité du groupe et les conditions d'une croissance supplémentaire", selon le communiqué.

La copie rendue par le groupe de Niederweningen se situe dans le haut de la fourchette des projections du consensus AWP.

Pour l'exercice en cours, la direction de Bucher anticipe une poursuite du redressement économique confirme ses objectifs annuels, à savoir, une légère hausse des ventes et de la marge opérationnelle, ainsi qu'une amélioration du résultat net.

