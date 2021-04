Bucher: bond des entrées de commandes au premier trimestre

Zurich (awp) - Bucher Industries a vu ses ventes progresser au premier trimestre 2021, même si celles-ci ont été pénalisées par des problèmes de logistique. Les entrées de commandes ont elles bondi d'un tiers, dépassant les attentes des analystes. Le groupe s'attend à une meilleure année que 2020, sans toutefois retrouver les niveaux de 2019.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le constructeur de machines agricoles et de véhicules de voirie a enregistré des ventes en hausse de 4,5% sur un an, à 733 millions de francs suisses, selon un communiqué paru mardi. Les nouvelles commandes ont crû de 35,5% à 906 millions.

Les recettes ont beau avoir progressé, elles se révèlent inférieures aux prévisions les plus conservatrices des analystes consultés par AWP. En revanche les entrées de commandes décoiffent les attentes les plus optimistes.

Les ventes ont subi des retards, en raison de difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique, qui ont "mené à des goulots d'étranglement dans la livraison et des délais de livraison plus longs", justifie l'entreprise.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe de Niederweningen table sur une hausse des ventes, de la marge opérationnelle et du bénéfice.

ck/buc