Bucher espère panser cette année les plaies de 2020

Zurich (awp) - Le groupe industriel Bucher a vu sa rentabilité souffrir l'année dernière. Le bénéfice net a fondu d'un tiers et la rémunération des actionnaires sera rabotée. La direction de l'entreprise se veut toutefois optimiste pour l'exercice en cours, confirmant ses objectifs annuels tout en ménageant ses grands projets et ses investissements.

Le résultat d'exploitation (Ebit) accuse un recul de 28,3% à 204 millions de francs suisses, pour une marge correspondante de 7,4%, en recul de 1,8 point de pourcentage par rapport à 2019, indique Bucher mercredi dans un communiqué. Le bénéfice net a quant à lui été ramené à 152 millions de francs suisses (-33,4%). Les actionnaires se verront proposer un dividende raboté de 1,50 franc à 6,50 francs suisses par action.

La copie rendue par le groupe de Niederweningen se situe dans le haut de la fourchette des projections du consensus AWP.

Commandes bien garnies

A la faveur d'un redressement robuste du marché des machines agricoles au second semestre, les entrées de commandes se sont quasiment maintenues stables en monnaies locales (ML), à 2,84 milliards de francs suisses. Le carnet d'ordres au bouclement de l'exercice se situait quant à lui au-dessus du niveau de fin 2019, à 1,08 milliard (+6,1%).

Afin de se prémunir des effets de la crise sanitaire, l'entreprise a pris des mesures pour préserver ses liquités, notamment en repoussant des investissements et en doublant ses lignes de crédit à 300 millions de francs suisses. Le ratio de fonds propres est ressorti à 57,2%, contre 54,7% un an plus tôt, permettant d'assurer "la flexibilité du groupe et les conditions d'une croissance supplémentaire", selon le communiqué.

Lors de la conférence de bilan, le directeur général (CEO) Jacques Sanche a cependant souligné que si certains investissements ont dû être reportés, cela n'a pas été le cas pour les grands projets et les dépenses de recherche et développement (R&D).

Normalisation de la demande

Le groupe s'est vu contraint de fermer plusieurs sites de production au plus fort de la crise sanitaire, mais la demande pour les véhicules agricoles et les pièces de rechange s'est cependant rapidement normalisée, a assuré le dirigeant.

"Le rattrapage après le confinement du deuxième trimestre a porté ses fruits", s'est-il réjoui, soulignant l'effort important consenti par les collaborateurs pour combler le retard. Sur les 13'000 personnes employées au sein du groupe, quelque 130 se trouvent encore au chômage partiel.

Pour l'exercice en cours, la direction anticipe une poursuite du redressement économique et confirme ses objectifs annuels, à savoir une légère hausse des ventes et de la marge opérationnelle, ainsi qu'une amélioration du résultat net.

Malgré des ventes en baisse, Bucher a réalisé une solide performance au niveau des coûts et des liquidités, estime Vontobel, soulignant l'embellie qu'a connue le marché agricole ces derniers mois, soutenue par le renchérissement des matières premières et des subventions gouvernementales.

La performance de l'industriel zurichois a été plutôt bien accueillie par le marché. Vers 14h35, la nominative Bucher s'enrobait de 0,7% à 456,60 francs suisses, après avoir décollé de près de 6% dans les premiers échanges, contrastant avec la moyenne du marché (SPI), qui accusait un recul de 0,26%.

