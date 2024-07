Bucher Industries AG est une société basée en Suisse qui développe et fabrique des machines et des équipements utilisés à des fins diverses, telles que la récolte, la production et l'emballage d'aliments sains, la propreté des villes et la sécurité des routes ou encore les systèmes hydrauliques. Les activités de la société sont structurées en cinq segments : machines agricoles spécialisées (Groupe Kuhn) ; véhicules municipaux (Bucher Municipal, y compris la filiale J. Hvidtved Larsen A/S) ; composants hydrauliques (Bucher Hydraulics) ; équipements de fabrication pour l'industrie des récipients en verre (Emhart Glass) ; systèmes et technologies pour la production de vin, de jus de fruits et de produits instantanés, et pour la déshydratation des boues d'épuration, ainsi qu'une distribution de tracteurs et de machines agricoles en Suisse (Bucher Specials). Le 28 mars 2014, elle a acquis Montana, un fabricant brésilien de pulvérisateurs et d'épandeurs d'engrais, spécialisé dans les pulvérisateurs automoteurs.