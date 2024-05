Budimex SA est une entreprise de construction basée en Pologne. Elle opère en tant qu'entrepreneur général, sous-traitant et promoteur. Ses principales activités consistent en la construction de routes, notamment d'autoroutes, de voies express et de rocades ; la construction de ponts et d'aéroports ; la conception, le développement, la construction et l'entretien d'installations industrielles, d'usines de traitement des eaux usées, d'usines de traitement chimique et d'autres installations environnementales ; la construction d'installations publiques et commerciales et le développement de propriétés résidentielles. Elle est également impliquée dans la production et l'assemblage de diverses constructions en acier, notamment des passerelles, des charpentes, des halls industriels et sportifs, des toits de parapluie de stockage et des hangars, des réservoirs en forme de cylindre et de sphère, des chaudières et des pipelines à haute pression, des téléphériques, des mâts et des tours de télécommunication et autres.

Secteur Construction et ingénierie