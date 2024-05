BuildDirect.com Technologies Inc. est une société basée au Canada, qui est une place de marché pour l'achat et la vente de matériaux de construction en ligne. La plateforme de la société met en relation les propriétaires et les professionnels de la rénovation en Amérique du Nord avec des fournisseurs et des vendeurs de matériaux de construction du monde entier, y compris des revêtements de sol, des carreaux, des terrasses et bien plus encore. La société opère à travers deux segments : BuildDirect.com et les détaillants indépendants. Le segment BuildDirect.com opère aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Le segment des détaillants indépendants comprend Charter Distributing Company (FloorSource) et Superb Floor Covering, LLC (Superb). FloorSource fournit de la moquette, du rembourrage de moquette, du bois dur, du vinyle, du stratifié et des fournitures de revêtement de sol à des clients tels que des entrepreneurs, des sociétés de gestion de projets et des détaillants. Superb vend et installe des moquettes, des stratifiés, du vinyle de luxe, des tapis personnalisés et des revêtements de sol spécialisés.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage