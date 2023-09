Builders Capital Mortgage Corp. est un prêteur hypothécaire basé au Canada. L'activité principale de la société est d'acquérir, d'émettre et de maintenir un portefeuille composé principalement de prêts hypothécaires à la construction garantis par des biens immobiliers résidentiels en phase de développement. L'objectif d'investissement de la Société est de générer des rendements attractifs, par rapport au risque, afin de fournir des distributions stables et régulières aux actionnaires, tout en restant concentré sur la préservation du capital et en satisfaisant aux critères imposés par MIC. La Société fournit des financements à court terme en cours de construction aux constructeurs de propriétés résidentielles à ossature en bois dans l'Ouest du Canada. Le portefeuille hypothécaire et les opérations de la Société sont gérés par Builders Capital Management Corp. (le Gestionnaire).

Secteur Banques