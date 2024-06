Bulbuloglu Vinc Sanayi ve Ticaret AS est une société basée en Turquie, qui est engagée dans la fabrication de grues et de machines lourdes connexes. L'activité principale de la société est la conception, la production et la commercialisation de divers types de grues, telles que les ponts roulants, les portiques, les grues de process, les grues à flèche, les équipements de grue, les chargeurs de navires et les chargeurs de navires mobiles, les systèmes de portage de ponts rotatifs et horizontaux, les grues à poulie fixe et d'autres machines de levage utilisées dans les secteurs de l'énergie, de la sidérurgie, de l'automobile, de l'exploitation minière, de la logistique et de la construction navale. Bulbuloglu Vinc fournit également des services d'installation, de pièces détachées, de maintenance et d'assistance après-vente, et exporte ses produits dans plus de 90 pays sur six continents.

Secteur Véhicules et machines lourdes