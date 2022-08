Bulgari prévoit un exercice 2022 encore meilleur que celui record de 2021

Genève (awp) - Le fabricant de bijoux et montres Bulgari, qui fait partie du géant français du luxe LVMH, s'attend à réaliser un exercice 2022 encore meilleur que celui, record, de 2021. Son patron Jean-Christophe Badin l'a déclaré dans une interview publiée samedi par la NZZ.

Bulgari enregistre des taux de croissance à deux chiffres aussi bien pour la bijouterie que pour l'horlogerie, a précisé le patron. Si 2021 avait été une année record, 2022 sera encore meilleure, a-t-il ajouté.

Les mesures chinoises de lutte contre la pandémie de coronavirus constituent toujours un défi et Bulgari en a ressenti les effets surtout au deuxième trimestre, a relevé M. Badin. La plupart des boutiques du pays ont été fermées et il y a eu en plus des problèmes d'approvisionnement, si bien que le commerce en ligne n'a pas fonctionné sans friction.

Entre-temps, la situation s'est améliorée et de nombreuses restrictions, par exemple au niveau de l'aviation civile, ont été levées récemment. Comme d'autres fabricants de produits de luxe, on se demande avec quelle rapidité la Chine reviendra à une vie normale et à partir de quand les Chinois pourront de nouveau voyager vers Macao ou Hong Kong, a noté M. Badin.

Malgré les événements des derniers mois, Bulgari n'a pas adapté sa stratégie pour la Chine et l'entreprise reste très optimiste pour la marche des affaires dans ce pays. Elle a récemment procédé à deux manifestations dans lesquelles elle a présenté des bijoux chers, d'abord à Pékin, puis à Shanghai- La demande de la clientèle y a été très forte, selon le patron de Bulgari.

Geneva Watch Days, un événement important

La foire horlogère Geneva Watch Days débute lundi et devient lentement un événement vraiment important. "Nous avons débuté avec 17 marques et il y en a déjà 40 cette année", a relevé M. Badin.

La foire est un endroit où Bulgari montre ses compétences dans la haute horlogerie selon son patron. Elle donne le coup d'envoi pour les quatre derniers mois de l'année, période très importante pour la branche, car on y consomme beaucoup. D'abord, c'est la Golden Week en Chine, puis la fête hindouiste Diwali, puis Thanksgiving aux Etats-Unis et enfin Noël et Nouvel An en occident.

