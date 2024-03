Bullfrog AI Holdings, Inc. est une société biopharmaceutique numérique. La société se concentre sur l'analyse avancée d'ensembles de données complexes dans le domaine de la médecine et des soins de santé, grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique (IA/ML). La technologie de la plateforme de la Société, bfLEAP, est une plateforme analytique d'IA/ML qui constitue un outil potentiellement disruptif pour l'analyse des ensembles de données précliniques et/ou cliniques, tels que les robustes ensembles de données précliniques et d'essais cliniques générés dans les contextes de R&D translationnelle et d'essais cliniques. La plateforme peut capturer les caractéristiques génétiques et physiques des patients de manière impartiale et les contextualiser par rapport à d'autres sources de données disparates provenant des patients. Le pipeline thérapeutique de la société comprend le siRNA et le Mebendazole. Son siRNA cible la Beta2-spectrine dans le traitement de maladies humaines telles que le carcinome hépatique (HCC), l'obésité, la stéatose hépatique non alcoolique et la stéatohépatite non alcoolique. Le mébendazole cible le glioblastome.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale