Bulten AB, anciennement FinnvedenBulten AB, est une entreprise suédoise qui fournit des produits, des solutions techniques et des systèmes en matériaux métalliques, principalement à l'industrie automobile. Le 30 juin 2014, la société a achevé la cession de sa division Finnveden Metal Structures (FMS) à Shiloh Industries Inc. Son autre secteur d'activité, Bulten, propose des fixations pour le marché automobile européen. Elle développe, fabrique et commercialise une gamme de fixations métalliques et de services connexes. Ses processus de production comprennent l'emboutissage, le moulage sous pression et l'assemblage.