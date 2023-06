Bumble Inc. : Loop Capital n'est pas inspiré par le dossier

Bumble Inc est une plateforme de rencontres en ligne. La société fournit une application mobile de rencontre (app). Sa plateforme permet aux gens de se connecter et de construire des relations équitables et saines selon leurs propres conditions. La société exploite deux applications, Bumble et Badoo. L'application Bumble est construite avec les femmes au centre. Elle est utilisée dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Elle offre aux utilisateurs des formules d'abonnement flexibles, dont les durées les plus courantes sont 7 jours, 30 jours et 90 jours. Ses offres d'abonnement comprennent Beeline, Rematch et Extend. L'application Badoo est un produit de rencontres gratuit sur le web et sur les téléphones portables. Elle se concentre sur la création de liens significatifs avec tout le monde. Ses offres d'abonnement premium comprennent Liked You, Extra Shows et Undo Vote. Elle permet également de nouer des amitiés platoniques et d'établir des réseaux d'affaires avec Bumble BFF et Bumble Bizz.

Secteur Internet