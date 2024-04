Bumble Inc. fournit des applications de rencontres en ligne et de réseaux sociaux par le biais d'abonnements et d'achats de produits in-app en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres pays du monde. L'entreprise fournit ces services par le biais de sites web et d'applications qu'elle possède et exploite. Elle exploite cinq applications : Bumble app, Bumble For Friends app, Badoo app, Fruitz app et Official app. Sur l'application Bumble, les utilisateurs peuvent saisir des informations les concernant et créer un profil, qui peut être personnalisé de nombreuses façons, par exemple en ajoutant un badge pour mettre en évidence certaines valeurs ou caractéristiques. Sur l'application Badoo, les profils des utilisateurs peuvent être personnalisés de nombreuses façons, par exemple en utilisant la fonction Moods pour partager ce qui les préoccupe. Outre les rencontres, l'application Bumble propose également des produits qui permettent d'établir des liens sociaux, en offrant aux utilisateurs la possibilité de développer des relations platoniques grâce au mode BFF pour les amitiés et au mode Bizz pour le réseautage professionnel et le mentorat.

