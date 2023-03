Les entreprises américaines et leurs bailleurs de fonds profitent de l'occasion pour vendre leurs actions

Les ventes d'actions ont atteint 4,97 milliards de dollars aux États-Unis la semaine dernière, soit le chiffre le plus élevé depuis la deuxième semaine de 2022, selon le fournisseur de données Dealogic. Au niveau mondial, les ventes d'actions ont atteint 12,3 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé depuis plus de 30 semaines.

Les banquiers d'investissement et les avocats disent que les entreprises voient une forte demande pour leurs actions de la part d'investisseurs qui pensent que c'est le moment de faire de gros paris sur la reprise du marché dans le sillage de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation. Il s'agit d'une proposition risquée, c'est pourquoi les entreprises et leurs bailleurs de fonds saisissent cette opportunité de peur qu'elle ne leur échappe bientôt.

"Les marchés boursiers ont retrouvé un certain élan et la volatilité a diminué, ce qui stimule l'esprit animal du côté des acheteurs", a déclaré Santiago Gilfond, coresponsable des marchés des capitaux d'actions pour les Amériques au Credit Suisse Group AG. Il ajoute que les vendeurs d'actions ont modéré leurs attentes en matière d'évaluation, ce qui a contribué à attirer les acheteurs.

La semaine dernière, 18 ventes d'actions dites secondaires ont eu lieu aux États-Unis, dont un désinvestissement de 1,7 milliard de dollars par la société de services publics American Water Works Co Inc, la cinquième plus grande vente d'actions américaines depuis le début de l'année 2022.

Dans une autre transaction notable la semaine dernière, le fabricant de biscuits Oreo Mondelez International Inc s'est délesté d'une participation d'environ 1 milliard de dollars dans la société de boissons Keurig Dr Pepper Inc dans le cadre d'une vente d'actions non enregistrée, selon un dépôt de titres.

Les sociétés de capital-investissement ont également leur part du gâteau. La semaine dernière, Blackstone Inc. a vendu une participation d'environ 270 millions de dollars dans l'application de rencontres Bumble Inc. ainsi qu'une position d'environ 220 millions de dollars dans la plateforme de prestations de ressources humaines Alight Inc.

Le regain d'activité a été salué par les banquiers et les avocats qui travaillent sur ces propositions. Collectivement, ils ont exécuté 72,5 milliards de dollars de ventes d'actions pour les entreprises publiques en 2022, le niveau le plus bas depuis 1996 et une baisse de 67% par rapport à la bénédiction des transactions de 2021, selon les données de Dealogic.

"Les investisseurs sont prêts à faire travailler leur argent comme ils ne l'étaient pas il y a un an", a déclaré Michael Kaplan, associé en charge des marchés de capitaux au sein du cabinet d'avocats Davis Polk.

Selon les banquiers et les avocats, la prochaine frontière pour les marchés des capitaux propres est celle des introductions en bourse (IPO), qui ont été modérées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Contrairement aux ventes secondaires d'actions, les introductions en bourse prennent au moins quelques jours pour être commercialisées auprès des investisseurs et plusieurs mois pour être préparées, de sorte que les entreprises ne peuvent pas faire preuve d'autant d'agilité pour les réaliser lorsque le marché devient accueillant.

Une semaine chargée pour les introductions en bourse au début du mois de février a proposé quelques espoirs aux boursiers, mais les conseillers restent prudents car les actions se sont vendues au cours des dernières semaines.