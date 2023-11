Bunge Limited figure parmi les principaux groupes agroalimentaires américains. Le CA par activité se répartit comme suit : - production d'oléagineux (70,9%) : huiles végétales, tourteaux protéiques pour l'alimentation animale, etc. ; - raffinage et conditionnement d'huiles (25,1%) : graisses végétales, huiles de cuisson, diesel renouvelable, etc. ; - production de farines (3,6%) : farines de blé, farines protéinées, mélanges de boulangerie et produits à base de maïs ; - autres (0,4%) : notamment production de sucre et de l'éthanol.

Secteur Transformation des aliments