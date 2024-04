Bunge Global SA est une entreprise agroalimentaire mondiale. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de quatre segments : L'agro-industrie, les huiles raffinées et spécialisées, la meunerie, le sucre et la bioénergie. Le secteur de l'agroalimentaire est une entreprise mondiale intégrée qui se consacre principalement à l'achat, au stockage, au transport, à la transformation et à la vente de matières premières agricoles et de produits de base. Ses activités et ses actifs sont situés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Le secteur des huiles raffinées et de spécialité comprend des entreprises qui vendent des huiles et des graisses végétales, y compris des huiles de cuisson, des shortenings, des ingrédients de spécialité et des matières premières renouvelables pour le diesel. Le segment de la meunerie comprend des entreprises qui vendent des farines de blé, des mélanges pour boulangerie et des produits à base de maïs. La société produit également du sucre et de l'éthanol au Brésil grâce à sa participation de 50 % dans BP Bunge Bioenergia, une coentreprise avec BP p.l.c (BP).

Secteur Transformation des aliments