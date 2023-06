Bunge déclare que des bénéfices de 4 milliards de dollars constituent "un objectif très raisonnable" après la fusion

Le négociant et transformateur américain de matières premières agricoles Bunge a déclaré que des bénéfices annuels soutenus de 4 milliards de dollars constituaient "un objectif très raisonnable" pour la société après la fusion avec Viterra, soutenue par Glencore, annoncée mardi.

Les deux entreprises ont des activités "très complémentaires" qui rendraient les chaînes d'approvisionnement mondiales en denrées alimentaires, en aliments pour animaux et en biocarburants plus résistantes aux disruptifs dus au changement climatique et aux guerres, ont déclaré le directeur général Greg Heckman et le directeur financier John Neppl dans une interview accordée à Reuters. (Reportage de Karl Plume à Chicago ; rédaction de Jonathan Oatis)