25/08/2020 | 12:08

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Bunzl, Credit Suisse remonte son objectif de cours de 2175 à 2450 pence, 'pour refléter un résultat net d'exploitation (ROPAT) attendu pour 2022 plus élevé et des perspectives de croissance à long terme améliorées'.



Au lendemain de la publication des résultats semestriels du groupe britannique de distribution et d'externalisation, le broker indique relever ses prévisions de BPA de 10% pour l'exercice 2020, avec des hausses de 1-3% pour 2021 et 2022.



'Bunzl a connu une croissance organique de 2,8% au premier semestre 2020, la force significative dans la distribution de produits liés à la Covid-19 ayant plus que compensé les pressions dans son activité de base', souligne-t-il notamment.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.