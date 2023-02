Le bénéfice de Bunzl augmente en 2022 en raison de la hausse des revenus ; achat d'entreprises

(Alliance News) - Bunzl PLC a salué lundi "une autre excellente année" en 2022, alors qu'elle a annoncé deux nouvelles acquisitions.

La société de services de distribution basée à Londres a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 17% en glissement annuel, passant de 10,29 milliards de livres sterling à 12,04 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 12 %, passant de 568,7 millions de GBP à 634,6 millions de GBP.

Bunzl a augmenté son dividende de 10 %, passant de 57,0 pence à 62,7 pence.

"Nous avons réalisé de nouveaux progrès stratégiques, en augmentant le pourcentage de commandes numériques des clients, et en soutenant davantage les clients dans leur transition vers des produits mieux adaptés à l'économie circulaire", a déclaré le directeur général Frank van Zanten.

La société a laissé ses prévisions pour 2023 inchangées par rapport à sa déclaration commerciale de décembre. À l'époque, elle avait déclaré s'attendre à un bénéfice d'exploitation ajusté "résilient", avec une marge d'exploitation "légèrement supérieure aux niveaux historiques".

Séparément, Bunzl a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir Arbeitsschutz-Express GmbH, un distributeur allemand de vêtements de travail et d'équipements de protection des personnes, et qu'elle avait finalisé l'acquisition de Capital Paper Products Ltd, une société canadienne d'emballage. Les deux acquisitions sont pour des sommes non divulguées. Bunzl ajoute qu'Arbeitsschutz-Express a généré un revenu de 41 millions d'euros en 2022, tandis que Capital Paper a eu un revenu de 26 millions de dollars canadiens, soit environ 16 millions de livres sterling en 2021.

Les actions de Bunzl étaient en hausse de 2,3 % à 3 082,00 pence chacune à Londres lundi matin.

