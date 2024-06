Bunzl plc est spécialisé dans la distribution d'emballages, de produits et de matériels d'hygiène et de sécurité. Le groupe propose notamment des produits d'emballage, des articles de restauration (couverts, verrerie, ustensiles de cuisines, etc.), de nettoyage (savons, lessives, papiers hygiéniques, produits de conciergerie, polisseurs, machines de lavage, etc.) ainsi que des équipements de protection individuelle (gants, masques, vêtements, etc.). Le CA par marché se ventile entre services alimentaires (28,7%), épiceries (26,6%), sécurité (15,6%), commerce (8,8%), hygiène et nettoyage (10,3%), santé (5,8%) et autres (4,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni et Irlande (11,6%), Europe continentale (20%), Amérique du Nord (59,1%) et autres (9,3%).

Secteur Négoce et distribution diversifiée