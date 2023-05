Les cours des actions devraient rester stables la semaine de l'échéance de la dette américaine

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres devraient rester stables à l'ouverture mardi, alors que les marchés britanniques et américains reviennent d'un long week-end férié.

A Washington, les leaders républicains et démocrates se sont efforcés de décrocher le soutien du Congrès pour un projet de loi visant à éviter un défaut de paiement catastrophique de la dette américaine, alors qu'il ne reste qu'une semaine avant que le gouvernement ne commence à manquer d'argent.

Le projet de loi, finalisé dimanche par le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy après des semaines de négociations frénétiques, se heurte à l'opposition des ailes progressistes et de la droite dure de leurs partis respectifs.

Au Royaume-Uni, l'inflation des prix des magasins s'est accélérée en mai pour atteindre un nouveau sommet, bien que l'inflation des denrées alimentaires se soit ralentie tout en restant à un niveau élevé.

Selon le dernier indicateur du British Retail Consortium-NielsenIQ, l'inflation des prix des magasins a augmenté pour atteindre 9,0 % en mai, sur une base annuelle, ce qui représente une légère hausse par rapport aux 8,8 % d'avril. Ce taux est supérieur à la moyenne sur trois mois de 8,9 % et porte la croissance des prix des magasins à un nouveau sommet.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises britanniques, une proposition d'achat des actions de RHI Magnesita a valorisé cette entreprise à 1,34 milliard de livres sterling, soit près de 40 % de plus que le cours de clôture de l'action vendredi.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : stable à 7 627,6 points

----------

Hang Seng : en hausse de 0,1 % à 18 561,73 points

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,3 % à 31 328,16 points

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1% à 7 209,30 points

----------

DJIA : clôture en hausse de 328,69 points vendredi, soit 1,0%, à 33 093,34

S&P 500 : clôture en hausse de 54,17 points, soit 1,3 %, à 4 205,45

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 277,59 points, soit 2,2%, à 12 975,69

----------

EUR : baisse à 1,0694 USD (1,0703 USD)

GBP : en hausse à 1,2338 USD (1,2325 USD)

USD : en baisse à JPY140,56 (JPY140,65)

Or : baisse à 1 936,42 USD l'once (1 939,81 USD)

(Brent : stable à 76,64 USD le baril (76,63 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

10:00 CEST Développements monétaires de l'UE

11:00 CEST Indicateur du climat économique de l'UE

09:30 BST Statistiques d'émission de capitaux au Royaume-Uni

09:00 EDT Indice des prix des logements aux États-Unis

10:00 EDT Indice de confiance des consommateurs américains

13:00 EDT Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, participe au webinaire de la NABE sur la politique monétaire et les perspectives.

----------

Les pubs, bars et restaurants britanniques ont révélé que leurs factures moyennes ont augmenté de 81 % au cours de l'année écoulée, alors que les entreprises continuent de demander de l'aide au gouvernement. Les organismes du secteur ont révélé que moins d'un tiers des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont optimistes quant à leur avenir après avoir subi des augmentations considérables des prix de l'énergie, ainsi qu'une hausse des prix de la nourriture et des salaires. Les données recueillies par CGA by NielsenIQ pour le compte du British Institute of Innkeeping, de UKHospitality, de la British Beer and Pub Association et de Hospitality Ulster ont révélé l'ampleur de la tourmente à laquelle le secteur est actuellement confronté. L'étude montre que 29 % des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration se déclarent optimistes pour les 12 prochains mois.

----------

Le taux de chômage au Japon est tombé à 2,6 % en avril, selon le bureau des statistiques du pays. En mars, le taux de chômage était de 2,8%. Le consensus du marché, selon FXStreet, s'attendait à une réduction à 2,7%, indiquant que le marché du travail est plus serré que prévu.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Bernstein réduit l'objectif de prix de Johnson Matthey à 1 900 (2 000) pence - market-perform

----------

RBC ramène Dr Martens à 'sector perform' (outperform) - objectif de cours 180 (230) pence

----------

RBC relève l'objectif de cours de Pets at Home à 280 (265) pence - " sous-performance ".

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

Bunzl a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter des entreprises de sécurité au Brésil et en Espagne. Ce mois-ci, Bunzl a signé un accord pour acquérir Leal Equipamentos de Protecao, un distributeur spécialisé dans la sécurité au Brésil. En avril, Bunzl a acquis Irudek, un distributeur d'équipements de sécurité et de protection individuelle, spécialisé dans les équipements de protection contre les chutes en Espagne. Bunzl a déclaré avoir franchi une "étape importante" en réalisant 200 acquisitions depuis 2004. "Je suis très heureux d'accueillir ces deux entreprises dans la famille Bunzl, qui élargissent toutes deux notre proposition dans le secteur de la sécurité, disposent de solides portefeuilles de marques propres et permettent d'accroître les marges du groupe. Leal augmente de manière significative notre exposition au secteur industriel attractif du Brésil, tandis qu'Irudek élargit notre spécialisation en Espagne en y incluant la protection contre les chutes", a déclaré Frank van Zanten, PDG de Bunzl.

----------

Hiscox a nommé Jonathan Bloomer au poste de président désigné. Bloomer rejoindra le conseil d'administration en tant que président désigné le 1er juin, succédant à Robert Childs, qui prendra sa retraite le 1er juillet. Bloomer a rejoint Prudential en 1995, d'abord en tant que directeur financier, puis en tant que directeur général de 2000 à 2005. Il est actuellement président de Morgan Stanley International, de DWF Group et de SDL Group. Le directeur général, Aki Hussain, a déclaré : "Je me réjouis de travailler avec Jonathan. Sa grande expérience de la croissance internationale et de la gestion de la complexité au sein d'un éventail de sociétés de services financiers et d'autres entreprises nous sera extrêmement précieuse."

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Ignite Luxembourg Holdings, une société gérée indirectement par Rhone Holdings VI, a proposé d'acheter une participation de 20 % dans RHI Magnesita à 28,5 GBP par action en numéraire, soit une prime de 39 % par rapport à la clôture de l'action vendredi. Rhone a déclaré qu'elle souhaitait acquérir une participation minoritaire sans contrôle dans le fournisseur de produits réfractaires basé à Vienne. L'offre valorise l'ensemble de RHI Magnesita à 1,34 milliard de livres sterling, ou à 1,38 milliard de livres sterling si l'on tient compte du dividende récemment déclaré par RHI Magnesita.

----------

Home REIT a fait le point sur son enquête concernant les allégations formulées dans un rapport par le vendeur à découvert Viceroy. Les informations examinées par A&M indiquent que certains arrangements avec les entreprises locataires et les promoteurs immobiliers de la société concernant le coût de la rénovation des propriétés n'ont pas été portés à l'attention du conseil d'administration par le conseiller en investissement, de sorte que le conseil d'administration n'a pas été en mesure de déterminer si une libération des responsabilités d'un promoteur immobilier pour la rénovation des propriétés était appropriée. "Le conseil d'administration étudie toujours les conclusions et les implications du rapport d'A&M avec ses conseillers, ainsi que les mesures qu'il pourrait prendre en réponse aux questions soulevées par le rapport d'A&M", a déclaré Home REIT.

----------

AUTRES SOCIÉTÉS

----------

Hunting a déclaré que son segment d'exploitation Asie-Pacifique a remporté un nouveau contrat important de produits tubulaires pour les pays pétroliers avec Cairn Oil & Gas, Vedanta, pour ses opérations au Rajasthan, en Inde. Le contrat, d'une valeur de 91 millions de dollars, porte sur une centaine de puits. Avec cette commande, le carnet de commandes de Hunting s'élève désormais à environ 575 millions de dollars. Sur la base du temps utile des premières livraisons de cette commande, Hunting s'attend maintenant à ce que le bénéfice annuel complet de 2023 avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit compris entre 92 millions USD et 94 millions USD.

----------

Le Hollywood Bowl a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 mars était en hausse à 110,2 millions de livres sterling, contre 100,2 millions de livres sterling l'année précédente. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté à 26,7 millions de livres sterling, contre 33,4 millions de livres sterling. La société a fait remarquer que la période de l'année précédente incluait un avantage au titre de la TVA. Hollywood Bowl a augmenté son dividende intérimaire de 9,0 %, passant de 3,00 à 3,27 pence. En ce qui concerne l'avenir, Hollywood Bowl prévoit que ses résultats annuels seront conformes aux attentes de la banque. Il a ajouté qu'il était en bonne voie pour atteindre son objectif de 15 à 20 ouvertures de nouveaux centres d'ici la fin de l'exercice 2025.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.