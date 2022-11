Burberry : Oddo reste à sous-performance, rehausse sa cible

Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' sur Burberry malgré un objectif de cours ajusté en hausse de 1750 à 2030 pence, déclarant 'rester toujours prudent sur le potentiel de la franchise' au lendemain de la publication semestrielle du groupe.



S'il reconnait que le titre a retrouvé des couleurs sur 2022 et surperforme le secteur à ce stade depuis le début de l'année, le bureau d'études pense que sa bonne tenue récente reflète déjà l'attente d'une amélioration de trajectoire.



'Nous restons toujours circonspects sur le potentiel de développement de la marque au sein du soft luxury face à des franchises leader qui continuent à croître plus vite jusqu'à présent et ne changeons pas d'opinion relative à ce stade', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.