Burberry : Stifel reste à achat malgré une cible abaissée

Aujourd'hui à 10:28 Partager

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Burberry, estimant que 'la faiblesse récente du cours de Bourse offre un bon point d'entrée' sur le dossier, tout en abaissant son objectif de cours de 2600 à 2520 pence.



Le broker réduit de 3% ses prévisions d'EBIT pour les exercices 2024 et 2025, uniquement en raison de variations de change défavorables depuis fin avril, mais laisse inchangées ses hypothèses en organique.



Selon Stifel, 'un investissement marketing plus élevé à partir de fin juillet devrait soutenir le bruit autour de la marque, avant l'arrivée en magasins des nouvelles collections de Daniel Lee en septembre'.



'Burberry offre un ROIC attractif et un profil de retour de cash convaincant, avec son programme de rachats d'actions pour 400 millions de livres sterling devant reprendre bientôt', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.