BURBERRY : Stifel reste à achat, réduit sa cible

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Burberry malgré un objectif de cours abaissé de 2500 à 2400 pence, au lendemain d'une visite du magasin-amiral de Bond Street à Londres et d'une rencontre avec les dirigeants financiers du groupe de luxe.



S'il note l'arrivée tant attendue des nouveaux produits de Daniel Lee, soutenue par une intensité marketing accrue, le broker pointe aussi un 'contexte externe devenu moins favorable pour des dossiers d'élévation et de rajeunissement de marques comme Burberry'.



