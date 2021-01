BURBERRY : UBS reste à Vendre

UBS a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 1 164 pence sur Burberry. Le broker note que les ventes à nombre de boutiques comparable ont raté le consensus. Elles ont en effet reculé de 9% alors que le marché tablait sur -5%. Lui visait -6%. Le bureau d'études retient également de cette publication la confiance du groupe dans le succès des nouvelles collections. Or, les collections du designer Tisci sont en boutiques depuis près de deux ans et la forte dynamique promise devrait déjà se matérialiser dans les ventes à boutiques comparables comme cela est le cas d"habitude.



Dans ce cadre, UBS affiche son scepticisme.