BURBERRY : baisse malgré un début d'exercice solide

Burberry cède 3,45% à 1 999,2 pence malgré un début d'exercice particulièrement encourageant. Dans ce cadre, certains auraient pu espérer que le britannique relève ses objectifs. Cela n'a pas été le cas. L'inventeur du trench-coat a laissé ses prévisions 2022 inchangées, à l’exception du wholesale (la vente en gros à des distributeurs) dont les ventes sont désormais attendues en hausse de 60% au premier semestre. La société a également prévenu que les effets de change auront un impact négatif de 114 millions de livres sur les ventes et de 40 millions sur le résultat opérationnel ajusté 2022.



Le groupe de luxe a par ailleurs assuré que l'objectif à moyen terme d'une croissance proche de 10% ('high single-digit') du chiffre d'affaires et d'une amélioration significative de la marge reste bien orienté.



Au premier trimestre de son exercice fiscal 2022, soit au cours de la période 13 semaines close fin juin, Burberry a réalisé un chiffre d'affaires de 479 millions de livres, en hausse de 98% à taux de change constants.



A nombre de magasins comparables, les ventes ont rebondi de 90% après la chute de 45% enregistrée un an plus tôt. Par rapport au premier trimestre d'il y a deux ans, elles affichent un gain d'1%.



Dans un communiqué, le directeur général, Marco Gobbetti, sur le départ pour rejoindre Ferragamo, écrit que l'enseigne "a pris un excellent départ pour la nouvelle année fiscale. Les ventes à prix normal se sont accélérées, nos collections et nos campagnes ayant attiré de nouveaux clients du luxe, plus jeunes, vers la marque".



Le dirigeant a mis avant le succès de la maroquinerie et des tenus d’extérieur et rappelé l'importance des ventes sur Internet.