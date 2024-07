Burberry : Le secteur du luxe pénalisé par l'avertissement de Burberry

Kering, LVMH et Hermès affichent les plus fortes baisses du CAC 40 dans le sillage du profit warning de Burberry, qui décroche de 9,11% à 805,80 pence. Cet avertissement s'accompagne du départ de son directeur général, Jonathan Akeroyd et de la suspension du dividende. Au premier trimestre de l’exercice 2025, Burberry a enregistré une chute de ses ventes de 20% à taux de change constants à 458 millions de livres sterling. Il a reculé de 21% à surface comparable.



" Le ralentissement de l'activité que nous avons connu au premier trimestre de l'exercice 2025 s'est poursuivi en juillet. Si cette tendance devait se poursuivre au cours du trimestre actuel, nous nous attendrions à ce que la perte d'exploitation du premier semestre de l'exercice 2025 et le bénéfice d'exploitation de l'exercice 2025 soient inférieurs au consensus actuel " a prévenu le groupe de luxe britannique. Une amélioration est attendue au second semestre.



" Nous prenons des mesures décisives pour rééquilibrer notre offre afin qu'elle soit plus familière aux principaux clients de Burberry tout en apportant une nouveauté pertinente ", a indiqué le président, Gerry Murphy.