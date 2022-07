Burberry: Les confinements en Chine pèsent sur les ventes au premier trimestre

LONDRES (Reuters) - Le groupe de luxe britannique Burberry a déclaré vendredi que ses ventes à magasins comparables au premier trimestre avaient augmenté de 1% par rapport à l'année précédente, limitées par les confinements liés au COVID-19 en Chine, son plus grand marché.

Hors Chine continentale, la société a fait état d'une hausse de 16% des ventes à magasins comparables, avec notamment une progression de 47% en Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique.

Burberry, connu pour ses trench-coats couleur camel, son motif à carreaux rouge et noir et son monogramme TB, a indiqué que sa performance en Chine depuis la réouverture de ses magasins en juin était "encourageante", et qu'il gérait les problèmes liés à l'inflation.

Jonathan Akeroyd, directeur général du groupe, a déclaré : "Notre performance au cours du trimestre a continué à être affectée par les confinements en Chine continentale, mais j'ai été heureux de voir que notre approche plus localisée a conduit à une reprise en EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique), où les dépenses des clients locaux ont dépassé les niveaux pré-pandémiques".

Les ventes à magasins comparables aux Amériques ont chuté de 4% par rapport à la même période l'année dernière.

L'objectif à moyen terme d'une croissance proche de 10% ("high single-digit") du chiffre d'affaires et de 20% des marges reste inchangé.

(Reportage Paul Sandle; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)