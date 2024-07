BURBERRY : Stifel réduit son objectif de cours

Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Burberry, Stifel réduit son objectif de cours de 1050 à 800 pence, dans le sillage d'une réduction de ses projections de profit opérationnel pour 2025 et 2026 de 68% et 42% respectivement.



'Les révisions de bénéfices doivent encore se stabiliser pour que l'action trouve un plancher', prévient le broker, après le changement de CEO à la tête de la maison britannique de vêtements, la semaine passée.



Selon Stifel, la stratégie visant à faire de Burberry une marque 'plus démocratique et inclusive', devrait se traduire par une 'offre d'entrée de gamme plus forte, mais dans un contexte de luxe authentique'.



