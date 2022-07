"Nous avons enregistré de très bonnes performances dans les catégories des sacs en cuir et des vêtements d'extérieur", a déclaré la directrice financière Julie Brown aux journalistes le vendredi.

"Les domaines qui ont subi plus de pression cette fois-ci, c'est que nous avons vu les baskets et les diapositives - le secteur des chaussures - et la catégorie des petits articles en cuir un peu plus faibles."