(Alliance News) - Les actions à Londres devraient glisser dans le rouge à l'ouverture vendredi, dans une conclusion tiède de ce qui a été une semaine largement positive pour les actions mondiales, alors que le marché évalue un pic plus bas pour les taux d'intérêt américains.

La livre a consolidé ses gains récents, s'échangeant au-dessus de la barre des 1,31 USD au début de la journée de vendredi. Cette évolution est en grande partie due à la baisse de l'inflation américaine et au fait que le marché n'a pas cru à la récente rhétorique hawkish de la Réserve Fédérale.

Christopher Waller, membre du Comité fédéral de l'open market, a déclaré jeudi qu'il considérait que deux nouvelles hausses de taux d'intérêt de 25 points de base étaient nécessaires pour maintenir l'inflation vers notre objectif, lors d'un discours prononcé à New York. Le marché n'est toutefois pas convaincu que cela se concrétisera.

Selon l'outil Fedwatch du CME, le marché évalue à 92 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base dans le courant du mois, puis à 81 % la probabilité d'une pause dans les hausses de taux en septembre. La fourchette des taux des fonds fédéraux se situe actuellement entre 5,00 % et 5,25 %.

Les données relatives à l'inflation des prix à la consommation et à l'inflation des prix à la production ont été inférieures aux attentes du marché. Cela a ravivé l'espoir que le cycle de hausse des taux de la Fed touche à sa fin et que l'économie américaine puisse connaître l'"atterrissage en douceur" tant désiré.

Plus tard dans la journée de vendredi, le gestionnaire d'actifs BlackRock et les banques Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo présenteront leurs résultats semestriels.

"Les grandes banques ont bénéficié d'un afflux important de dépôts après l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars, mais leurs revenus nets d'intérêts devraient avoir diminué, les coûts du crédit se normalisent et elles ont augmenté leurs dépenses en raison de l'inflation", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"Les chiffres pourraient donc être faibles, mais ce qui importe pour les investisseurs, c'est la comparaison entre les chiffres et les attentes.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, Burberry a fait état d'une forte croissance de ses ventes au cours du premier trimestre, grâce à la levée des restrictions imposées par Covid en Chine continentale. ITV a déclaré qu'elle n'étudiait plus activement la possibilité d'acheter la société de production All3Media.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 9,3 points, 0,1%, à 7 430,91

----------

Hang Seng : en hausse de 0,3 % à 19 407,25

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1% à 32 391,26

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,8% à 7 303,10

----------

DJIA : clôture en hausse de 47,71 points, 0,1%, à 34 395,14

S&P 500 : clôture en hausse de 0,9% à 4 510,04

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,6% à 14 138,57

----------

EUR : en hausse à 1,1218 USD (1,1192 USD)

GBP : hausse à 1,3110 USD (1,3102 USD)

USD : baisse à 137,95 JPY (138,12 JPY)

Or : en hausse à 1 958,71 USD l'once (1 956,63 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 81,44 USD le baril (80,65 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

11:00 CEST Commerce extérieur de l'UE

08:30 EDT Indices des prix à l'importation et à l'exportation des États-Unis

10:00 EDT Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs américains

----------

Les ministres conservateurs britanniques ne parviendront probablement pas à construire 300 000 nouveaux logements par an après avoir rendu l'objectif consultatif plutôt qu'obligatoire, ont averti des députés. Le Premier ministre Rishi Sunak a décidé en décembre de rendre l'objectif consultatif plutôt qu'obligatoire, afin d'éviter une éventuelle rébellion des députés conservateurs. Dans un rapport publié vendredi, la commission "nivellement par le haut, logement et communautés" a déclaré que son enquête sur le changement de politique lui avait permis de constater que l'objectif à six chiffres serait "impossible à atteindre".

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

HSBC démarre AstraZeneca avec 'buy' - objectif de prix 13,250 pence

----------

HSBC attribue à GSK la mention "réduire" - objectif de cours de 1 190 pence

----------

JPMorgan place International Consolidated Airlines sous 'surveillance de catalyseur positif'.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

La marque de mode de luxe Burberry a annoncé une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la reprise en cours en Chine continentale. Au cours des 13 semaines se terminant le 1er juillet, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 18 % en glissement annuel. À l'exclusion de la Chine continentale, les ventes ont augmenté de 11 %, et en Chine continentale même, elles ont fait un bond de 46 %. "L'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique, le Japon et l'Asie du Sud-Pacifique ont affiché une bonne croissance à deux chiffres qui a plus que compensé les baisses enregistrées dans les Amériques", a indiqué la société. Le chiffre d'affaires de la vente au détail a augmenté de 17 % au cours du trimestre pour atteindre 589 millions de livres sterling, contre 505 millions de livres sterling l'année précédente. À taux de change constant, l'augmentation a été de 19 %. Burberry a réitéré ses prévisions annuelles de croissance annuelle composée du chiffre d'affaires à un chiffre à partir de la base financière 2020, ce qui équivaut à une croissance à deux chiffres pour l'exercice 2024. Elle s'attend à un effet de change négatif de 150 millions de livres sterling sur le chiffre d'affaires et à un effet négatif de 70 millions de livres sterling sur le bénéfice d'exploitation ajusté. Pour l'avenir, elle maintient son objectif de chiffre d'affaires à moyen terme de 4 milliards de livres sterling.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

ITV a déclaré "continuer à surveiller mais ne plus explorer activement" une éventuelle acquisition d'All3Media. Le diffuseur de télévision et producteur de contenu basé à Londres avait déclaré à la mi-juin qu'il étudiait activement la possibilité d'acquérir la société de production, qui produit des émissions telles que Fleabag et Midsomer Murders. "ITV évalue toutes les possibilités de fusions et d'acquisitions créatrices de valeur en fonction de ses critères financiers stricts et de son cadre discipliné d'allocation de capital", a déclaré la société.

----------

Liontrust Asset Management a fait le point sur les trois mois écoulés jusqu'au 30 juin, faisant état de sorties nettes de 1,6 milliard de livres sterling au cours de la période, contre 541 millions de livres sterling l'année précédente. À la fin du mois de juin, ses actifs sous gestion et ses conseils s'élevaient à 29,51 milliards de livres sterling, soit une baisse de 6,1 % par rapport aux 31,43 milliards de livres sterling enregistrés au début du mois d'avril. Depuis, les actifs sous gestion ont encore baissé de 1,8 % pour atteindre 28,98 milliards de livres sterling au 12 juillet. "Dans un contexte de réduction des risques, notre forte concentration sur les actions s'est avérée difficile, en particulier lorsque le marché britannique n'était pas en faveur", a déclaré le gestionnaire d'actifs basé à Londres.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Zoo Digital a déclaré que les transactions de son premier trimestre ont été affectées par des mesures de réduction des coûts chez ses principaux clients du secteur de la diffusion en continu, ainsi que par la grève en cours à la Writers Guild of America. La société cotée à l'AIM fournit des services de sous-titrage, de doublage et de localisation de médias basés sur des logiciels en nuage. Cette situation a entraîné une baisse du chiffre d'affaires par rapport aux prévisions antérieures de la direction. "Malgré l'incertitude à court terme évoquée ci-dessus, Zoo s'attend à se trouver dans une position encore plus forte avec plusieurs clients qui ont rationalisé leur base de fournisseurs, Zoo ayant été sélectionné parmi un plus petit nombre de fournisseurs", a déclaré la société. Elle s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires reprenne au second semestre de l'année.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.