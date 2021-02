Burberry : gagne 1% après l'analyse de Berenberg

Berenberg a lancé la couverture des actions Burberry avec une notation 'conserver' et un prix cible de 1 820 pence, dans le cadre d'un rapport sur les groupes européens de produits de luxe.



L'action Burberry se négocie en hausse de 1% à la Bourse de Londres.



'En regardant la perturbation liée au Covid-19, nous prenons du recul et nous établissons notre sélection de titres autour des éléments fondamentaux d'un 'gagnant' structurel dans le luxe', a indiqué l'analyste allemand.



Berenberg a déclaré que cette analyse met en évidence les titres qui peuvent le mieux faire face aux perturbations à court terme, et qui en ressortent plus forts et mieux positionnés pour saisir les opportunités attrayantes à plus long terme disponibles dans le secteur, citant les sociétés françaises LVMH et Kering comme actions à détenir.



