Burberry victime d'un coup de froid

Burberry chute de 6% à 1 549,5 pence après la publication de ventes trimestrielles contrastées. Le groupe de luxe britannique, réputé notamment pour ses trench-coats, a été particulièrement pénalisé par les restrictions sanitaires en Chine. Les ventes dans le pays ont chuté de 35% à données comparables. Plus inattendu, les ventes dans les Amériques ont reculé de 4%. Le groupe a évoqué une base de comparaison très défavorable. Pour autant, Richemont qui a publié aussi ses ventes ce matin, n'a pas connu cette contre-performance.



Au premier trimestre clos le 2 juillet, Burberry a réalisé un chiffre d'affaires de 505 millions de livres, stable à taux de change constants.



Les ventes à nombre de magasins comparables, l'indicateur de référence d'activité du groupe, ont reculé de 1%, après avoir flambé de 90% l'an dernier à la même époque grâce à la réouverture des économies.



Hors Chine continentale, les ventes à magasins comparables ont grimpé 16% avec une progression de 47% en Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique.

En termes de perspectives, Burberry a confirmé son objectif à moyen terme d'une croissance proche de 10% du chiffre d'affaires et de 20% des marges.