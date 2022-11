L'Europe dans le désordre avec le plan budgétaire britannique, Siemens brille

PARIS, 17 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans direction claire en début de séance jeudi, Paris faisant du surplace tandis que Francfort est portée par les annonces de Siemens et que la nervosité anime la place londonienne à quelques heures de la présentation du nouveau budget britannique.



Le CAC 40 gagne 0,05% à 6.603,79 points vers 09h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 perd 0,34% et à Francfort, le Dax allemand avance de 0,54%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,17% et le Stoxx 600 de 0,05%.



Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, doit présenter vers 11h30 GMT un nouveau projet budgétaire et fiscal censé faire oublier l'expérience chaotique du précédent gouvernement, en combinant des coupes dans les dépenses et des hausses d'impôts.



La séance sera animée également par plusieurs indicateurs économiques dont les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro, ceux de l'indice "Philly Fed" de novembre aux Etats-Unis et par quelques statistiques sur le marché immobilier américain, qui ne manqueront pas d'alimenter les débats sur le resserrement monétaire de la Réserve fédérale.



En Bourse, Bouygues perd 3,81% après avoir renoncé à son objectif 2023 de marge opérationnelle courante de 4% pour sa filiale Colas.



Plus forte progression du Stoxx 600, Siemens grimpe de 8,04% après avoir annoncé le regroupement de cinq de ses activités dans une société distincte et un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.



Le titre Burberry est quasi stable (+0,20%) bien que la marque de luxe britannique ait publié une croissance des ventes trimestrielles au-dessus des attentes à magasins comparables. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)