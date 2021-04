L'Europe termine en ordre dispersé, LVMH soutient le CAC 40

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi après plusieurs résultats d'entreprises de premier plan en Europe et aux Etats-Unis dont ceux du géant du luxe LVMH, qui a grandement contribué à la hausse du CAC 40.

L'indice phare de la Bourse de Paris a gagné 0,4% à 6.208,58 points, au plus haut depuis novembre 2000.

Le Footsie britannique a pris 0,71% et le Dax allemand a cédé 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,23%, le FTSEurofirst 300 a fini en hausse de 0,23% et le Stoxx 600 de 0,19%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le désordre, le Dow Jones s'adjugeant 0,66%, après avoir inscrit un record, et le Nasdaq Composite .IXIC reculant de 0,5% tandis que le Standard & Poor's 500 était stable.

Les bénéfices supérieurs aux attentes des banques Goldman Sachs (+4,30%), en tête du Dow, et de Wells Fargo (+5,42%) sont recompensés en bourse.

En revanche, JPMorgan cède 0,63% bien que son bénéfice trimestriel ait pratiquement quintuplé en un an grâce aux performances de ses activités de trading et de banque d'investissement et à des reprises de provisions.

Selon les données IBES de Refinitiv, les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir bondi de 25% au premier trimestre et ceux du Stoxx 600 de 55,7%.

Les marchés restent néanmoins vigilants face à l'évolution de la campagne de vaccination après la pause aux Etats-Unis dans l'administration du vaccin de Johnson & Johnson, suspecté de provoquer des caillots sanguins, et l'annonce par le Danemark de l'arrêt définitif du vaccin d'AstraZeneca en raison d'un lien possible avec de rares cas de thrombose.

VALEURS

Vedette du jour en Europe, LVMH, a fini en hausse de 2,86%, inscrit un record à 614 euros et dépassé les 300 milliards d'euros de capitalisation au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, en hausse de 30% en données organiques, une croissance bien supérieure aux attentes.

Dans son sillage, Kering a pris 0,97%, Richemont 3,31% et Burberry 1,21%.

En tête du CAC 40, on retrouve TechnipFMC (+4,07%), soutenu par la progression du marché pétrolier. Total a gagné 1,11%.

Autre soutien de la tendance, le géant allemand des logiciels SAP s'est adjugé 1,11%, porté par le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires 2021 après de solides résultats trimestriels.

EasyJet a gagné 5,84%, la compagnie aérienne anticipant une accélération de la demande de voyages à partir de la fin mai.

A la baisse, le distributeur britannique Tesco a cédé 2,03%, le marché sanctionnant une chute de 20% de son bénéfice imposable annuel malgré une forte croissance des ventes.

TAUX/CHANGES

Aux Etats-Unis, le rendement à dix ans reprend deux points de base, à 1,6394%, après en avoir perdu plus de cinq mardi en réaction à l'annonce d'une demande solide pour une adjudication à 30 ans et à la hausse contenue de l'inflation américaine le mois dernier.

En Europe, son équivalent allemand a gagné près de trois points de base à -0,257%.

Sur le marché des changes, le dollar recule face à un panier de référence et l'euro remonte à 1,1973 dollar, au plus haut depuis un mois.

Le bitcoin a touché une nouvelle fois un record, à 64.895,22 dollars, alors que la plus importante plate-forme américaine d'échanges de cryptomonnaies Coinbase a fait ses débuts sur le Nasdaq ce mercredi.

PÉTROLE

Le pétrole accroît ses gains après l'annonce par l'Energy Information Administration américaine d'une baisse plus importante que prévu des stocks de brut aux États-Unis la semaine dernière.

Le baril de Brent gagne 4,08% à plus de 66 dollars et le brut léger américain prend 4,37% à 62,81 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

par Laetitia Volga