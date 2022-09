La semaine de la mode londonienne débute par des hommages à la reine Elizabeth

Les organisateurs ont annoncé la semaine dernière que la London Fashion Week se poursuivrait en tant qu'"événement interentreprises" tout en respectant le protocole royal et en rendant hommage à la reine de 96 ans, décédée le 8 septembre.

Les fêtes ont été reportées et les défilés de lundi, jour des funérailles nationales de la reine, ont été reprogrammés.

Alors que les grandes marques telles que Burberry et Raf Simons, parmi les plus attendues cette saison, se sont retirées de l'événement du 16 au 20 septembre, pour les plus petites marques, c'est plus délicat.

"Les défilés et les présentations, qui sont la partie business to business, où les designers montrent leurs collections aux médias internationaux, aux détaillants, aux stylistes... (font) partie d'un calendrier mondial de la mode. Il ne peut pas être déplacé", a déclaré à Reuters Caroline Rush, directrice générale du British Fashion Council.

"Londres est une plateforme pour d'incroyables entreprises créatives, de nombreuses entreprises indépendantes et elles ont déjà engagé des dépenses. Nous devons donc nous assurer que nous les soutenons pour qu'elles puissent continuer."

Parmi les hommages prévus, un livre de condoléances de l'industrie de la mode sera partagé avec la famille royale et les fashionistas se joindront à un moment de réflexion national - une minute de silence - dimanche soir à 20 heures (1900 GMT) avant le défilé de Christopher Kane.

Jeudi soir, le créateur Daniel W. Fletcher a fait observer une minute de silence avant de faire sortir son premier mannequin vêtu d'un costume noir et portant un brassard noir.

"J'ai pensé qu'étant donné que nous ouvrons l'événement, il était important de marquer ce moment", a déclaré Fletcher au journal londonien Evening Standard.

La marque espagnole de vêtements durables Sohuman a terminé son défilé de vendredi avec des mannequins, le maquillage des yeux barbouillé comme s'ils pleuraient, tenant une photo d'Elizabeth et ayant des dessins de la couronne ou "RIP" écrits sur leurs mains.

La collection colorée du designer Javier Aparici était composée de robes dans des teintes audacieuses ou avec des imprimés floraux.

"Après la pandémie, la situation dans le monde est très compliquée", a-t-il déclaré à Reuters.

"Et nous pensons qu'il est important de donner du pouvoir aux femmes avec beaucoup de fleurs de couleurs, d'attitude, d'énergie".