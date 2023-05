La société mère de Royal Mail subit une perte ; Burberry enregistre une croissance

(Correction de l'orthographe du nom du nouveau président de De La Rue)

(Alliance News) - Les actions à Londres ont ouvert en hausse jeudi, les marchés mondiaux ayant adopté une attitude de risque, suite à des signes de progrès dans les négociations sur la dette américaine.

Le président américain Joe Biden s'est dit "confiant" dans la possibilité de parvenir à un accord avec les dirigeants républicains afin d'éviter un défaut de paiement de la dette américaine potentiellement catastrophique, qui pourrait survenir dès le 1er juin.

M. Biden arrivera jeudi à Hiroshima, au Japon, et rencontrera les dirigeants des autres pays du G7 (Grande-Bretagne, Canada, France, Allemagne, Italie et Japon).

Toutefois, les visites prévues la semaine prochaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Sydney lors d'une réunion de la Quadrilatérale (Australie, Inde, Japon et États-Unis) ont été annulées afin que M. Biden puisse rentrer précipitamment chez lui dimanche et négocier avec ses adversaires républicains au sujet de la crise de la dette.

Les marchés financiers de Paris et de Francfort resteront ouverts à l'occasion de l'Ascension, jeudi, mais Zurich sera fermée.

Au Royaume-Uni, le détaillant de luxe Burberry a annoncé une croissance annuelle à deux chiffres. Le fabricant de voitures de luxe Aston Martin a reçu un investissement important de la part d'un groupe automobile chinois. L'entreprise postale International Distributions Services a enregistré une perte annuelle après une année marquée par les grèves chez Royal Mail.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 36,29 points, 0,5 %, à 7 759,52

Hang Seng : en hausse de 0,5 % à 19 655,05

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,6% à 30 573,93

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5% à 7 236,80

DJIA : clôture en hausse de 408,63 points, soit 1,2%, à 33 420,77

S&P 500 : clôture en hausse de 1,2% à 4 158,77

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,3% à 12 500,57

EUR : stable à 1,0828 USD (1,0826 USD)

GBP : en baisse à 1,2466 USD (1,2474 USD)

USD : stable à JPY137.49 (JPY137.47)

Or : en baisse à 1 978,07 USD l'once (1 982,40 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 76,64 USD le baril (75,96 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

10:15 BST Royaume-Uni Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, comparaît devant le comité du Trésor au Parlement.

10:00 EDT Ventes trimestrielles du commerce de détail aux États-Unis

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux États-Unis

08:30 EDT Enquête de la Fed de Philadelphie sur les perspectives des entreprises américaines

10:00 EDT Indicateurs avancés américains

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

16:30 EDT Emprunts des banques centrales étrangères américaines

Les entreprises japonaises s'engagent à investir près de 18 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, a annoncé Rishi Sunak lors de sa rencontre avec les patrons des grandes entreprises à Tokyo. Le premier ministre a déclaré que ces engagements constituaient un "vote de confiance massif" dans l'économie britannique, après avoir dressé un tableau optimiste des finances nationales. M. Sunak a toutefois ordonné l'ouverture de négociations avec l'Union européenne au sujet des préoccupations liées à l'industrie automobile, après avoir mis en garde contre la "menace existentielle" que représente l'imminence de la date butoir pour la conclusion d'un accord commercial dans le cadre du Brexit. M. Sunak a présenté ces investissements alors qu'il s'apprête à recevoir des chefs d'entreprise dans la capitale japonaise jeudi, dans le but de resserrer les liens avant de participer au sommet du G7 à Hiroshima.

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève Mitchells & Butlers à 'buy' (hold) - objectif de prix 270 (170) pence

----------

Citigroup abaisse Marks & Spencer à "neutre" (acheter) - objectif de cours 170 (175) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Burberry a annoncé une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice. Au cours des 52 semaines précédant le 1er avril, le fabricant de trenchs et de sacs à main a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 10 % en glissement annuel, passant de 2,83 milliards de livres sterling à 3,09 milliards de livres sterling. Le consensus compilé par la société attendait 3,11 milliards de livres sterling. Burberry a déclaré que cette performance était soutenue par les progrès réalisés dans les catégories principales de la maroquinerie et des vêtements d'extérieur, la croissance du chiffre d'affaires s'étant accélérée au cours du dernier trimestre grâce à la reprise de la croissance en Chine continentale. Le bénéfice avant impôt a bondi de 24 %, passant de 511 millions de livres sterling à 634 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 21 % pour atteindre 634 millions de livres sterling, ce qui est supérieur au consensus de 621 millions de livres sterling. Burberry a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2024, à savoir un taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires à un chiffre élevé par rapport à la base de l'exercice 2020, et une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée d'environ 20 % à taux de change constants. Sur la base des récents taux de change au comptant, Burberry prévoit un effet de change négatif de 70 millions de livres sterling sur le chiffre d'affaires et de 40 millions de livres sterling sur le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice 2024. Le PDG Jonathan Akeroyd a déclaré que l'entreprise se concentrerait sur la réalisation du potentiel de Burberry en tant que "marque de luxe britannique moderne". Il a proposé un dividende de 61,0 pence, en hausse de 30 % en glissement annuel par rapport à 47,0 pence.

L'opérateur de télécommunications BT a déclaré qu'en dépit d'un contexte macroéconomique "extraordinaire", il avait tenu ses promesses en augmentant son chiffre d'affaires pro forma et son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, BT a déclaré que les recettes ont légèrement diminué de 0,8 %, passant de 20,85 milliards de livres sterling à 20,68 milliards de livres sterling, mais que l'Ebitda ajusté a augmenté de 4,6 %, passant de 7,58 milliards de livres sterling à 7,93 milliards de livres sterling. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1 % et l'Ebitda ajusté de 3 % sur une base pro forma de la joint venture sportive, a déclaré BT. Le bénéfice avant impôt a chuté de 12 %, passant de 1,96 milliard de livres sterling à 1,73 milliard de livres sterling. Pour l'avenir, BT prévoit une croissance du chiffre d'affaires et de l'Ebitda sur une base pro forma pour l'exercice 2024. Elle a maintenu un dividende annuel total de 7,7 pence, y compris un dividende final de 5,39 pence.

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

La société mère de Royal Mail, International Distributions Services, a enregistré une perte avant impôts de 676 millions de livres sterling au cours des 52 semaines précédant le 26 mars, contre un bénéfice de 662 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a chuté de 5,3 %, passant de 12,71 milliards de livres sterling à 12,04 milliards de livres sterling. Le président non exécutif Keith Williams a déclaré qu'il était heureux d'avoir "dépassé la croisée des chemins", après avoir conclu un accord avec le syndicat des travailleurs de la communication (Communication Workers Union) sur les salaires et les changements le mois dernier, bien que les membres doivent encore voter sur l'accord. "L'environnement commercial reste incertain pour Royal Mail et GLS. Tous nos marchés sont affectés par une économie mondiale difficile, y compris des niveaux élevés d'inflation et des prévisions de croissance économique plus faible à l'avenir", a déclaré IDS. L'entreprise prévoit de réaliser un bénéfice d'exploitation ajusté au niveau du groupe au cours de l'exercice 2024. Elle a décidé de ne pas verser de dividende final.

Aston Martin Lagonda Holdings a annoncé un investissement de 234 millions de livres sterling de la part de Geely Holding, un groupe automobile chinois. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un nouvel accord entre les deux entreprises qui "vise à soutenir la croissance d'Aston Martin et sa vision d'être la marque britannique de performance ultra-luxueuse la plus désirable au monde". Geely acquerra environ 42 millions d'actions existantes de Yew Tree Consortium au prix de 335 pence chacune et souscrira environ 28 millions d'actions nouvelles d'Aston Martin au même prix. Yew Tree restera le principal actionnaire avec une participation d'environ 21 %, tandis que celle de Geely passera à environ 17 %. Le fonds d'investissement public d'Arabie saoudite conserve une participation de 18 %. Aston Martin recevra environ 95 millions de livres sterling en espèces à l'issue de la souscription. "Cette transaction permet la création d'un partenariat à long terme avec Geely - une relation qui, je pense, apportera une valeur très significative à tous nos actionnaires en temps utile", a déclaré le président exécutif Lawrence Stroll.

----------

----------

La société De La Rue, spécialisée dans l'impression et l'authentification des billets de banque, a annoncé la nomination de Clive Whiley au poste de président non exécutif, avec effet immédiat. M. Whiley est actuellement président de Mothercare et directeur non exécutif indépendant de Griffin Mining et de Sportech. Il était auparavant président du fournisseur de services funéraires Dignity. Nick Bray, président par intérim, reprendra son rôle de directeur non exécutif. L'ancien président de la société, Kevin Loosemore, a récemment démissionné après des mois de pression de la part de l'actionnaire principal de la société, Crystal Amber Fund, qui avait demandé sa démission.

