La valeur du jour en Europe - BURBERRY chute : les investissements pénaliseront l'amélioration de la marge

Burberry flanche de 8,31% à 1 929,25 pence à Londres. Si le groupe de luxe britannique a dévoilé des ventes annuelles conformes aux attentes, il a aussi averti que ses investissements ralentiraient la progression de la marge opérationnelle sur l'exercice 2021/2022. Sur le précédent, clos fin mars, le chiffre d'affaires a atteint 2,34 milliards de livres sterling, se repliant de 9% à données comparables en raison de la fermeture des magasins et de la baisse du tourisme. Il avait indiqué début mars prévoir une contraction comprise entre 10 et 11%.



Sur les trois derniers mois de l'exercice, les revenus cependant ont bondi de 32% en données comparables.



Le résultat opérationnel a pour sa part baissé de 9% à 396 millions de livres alors qu'il était anticipé à 378 millions de livres. Il fait ressortir une marge de 16,9%, en amélioration de 50 points de base.



Grâce à sa forte génération de free cash flow, 349 millions de livres, Burberry va de nouveau verser un dividende. Son montant sera égal à celui de 2019, soit 42,5 pence par action.



S'agissant de ses perspectives, le concurrent de LVMH a averti que la progression de marge opérationnelle ajustée sera pénalisée par la normalisation des dépenses opérationnelles et l'augmentation des investissements destinés à permettre l'accélération de la croissance. Une amélioration significative de la marge est anticipée par la suite.