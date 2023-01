Le capital-investissement persuade les fournisseurs de luxe italiens que plus c'est gros, mieux c'est

Avec sa tradition d'artisanat sophistiqué, l'Italie abrite des milliers de petits fabricants qui couvrent 50 à 55 % de la production mondiale de vêtements et d'articles en cuir de luxe, selon le cabinet de conseil Bain, contre 20 à 25 % pour le reste de l'Europe.

Largement familiales et de petite taille, ces entreprises ont souvent du mal à répondre aux besoins changeants des marques de luxe pour lesquelles elles travaillent.

Pour répondre aux préoccupations croissantes des acheteurs de produits de luxe en matière de durabilité tout en décrochant des livraisons dans les délais, les marques cherchent à établir des liens étroits avec les fournisseurs, qui à leur tour exigent des investissements importants pour suivre l'origine des matériaux et mettre en place une infrastructure numérique adéquate.

Les fonds de capital-investissement, après avoir épuisé les grandes marques à acheter, ont maintenant saisi les défis de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du luxe et se sont tournés vers une stratégie "acheter et construire".

"Les marques de luxe ont connu une croissance exponentielle : nos clients avaient besoin que nous grandissions avec eux", a déclaré Nicola Giuntini, dont l'entreprise basée en Toscane fabrique des manteaux et des vestes de luxe pour des marques telles que Celine, Burberry et Stella McCartney.

En 2020, les Giuntini ont vendu leur entreprise à VAM Investments - contrôlée par l'ancien directeur général de Bulgari, Francesco Trapani - et à deux autres sociétés d'investissement italiennes lorsqu'elles ont intégré un pôle de fabricants de vêtements de luxe.

"En travaillant ensemble, nous pouvons garantir des niveaux de production stables et entreprendre des projets qui seraient autrement trop coûteux", a déclaré Giuntini.

L'AVANTAGE DE L'ITALIE

Le capital-investissement a joué un rôle important dans le façonnement de l'industrie italienne de la mode. Il est à l'origine de 40 % des transactions réalisées au cours de la dernière décennie environ, notamment les rachats de Moncler, Versace, Roberto Cavalli et Ermenegildo Zegna, selon une étude de KPMG.

La pandémie de COVID-19, avec son cortège de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, a joué un rôle central pour convaincre les propriétaires d'entreprises italiennes de la génération du baby-boom que le moment était venu de laisser des étrangers entrer dans leurs sociétés à actionnariat restreint.

L'entreprise Giuntini fait désormais partie de Gruppo Florence, un pôle détenu par les fonds et les familles qui ont vendu leurs entreprises et réinvesti une partie du produit de la vente.

Le groupe comprend actuellement 22 entreprises dont le chiffre d'affaires combiné dépasse 500 millions d'euros (542,00 millions de dollars) et vise à atteindre 30 avant d'envisager une éventuelle introduction en bourse.

Entre-temps, il a commencé à travailler avec Bank of America et Citi pour évaluer les options stratégiques après avoir suscité l'intérêt de sociétés d'investissement dont Carlyle et Permira, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Toutes les parties intéressées ont refusé de faire des commentaires.

"Il n'y a pas d'actifs cotés en bourse qui donnent aux investisseurs une exposition à la chaîne d'approvisionnement made in Italy du secteur du luxe", a déclaré Marco Piana, PDG de VAM, à Reuters.

"C'est l'un des rares secteurs où le fait d'être italien constitue un avantage concurrentiel : il n'existe aucune autre géographie où l'on dispose du même savoir-faire en matière de fabrication de produits de luxe mous."

Luciano Barbetta, dont l'entreprise de vêtements du sud de l'Italie a rejoint Gruppo Florence l'année dernière, a déclaré que les hubs peuvent aider les producteurs à compenser les retards de livraison des matières premières.

"Comme il y a plusieurs entreprises, nous pouvons nous aider mutuellement à remplir les commandes dans les délais prévus. Et cela fait du bien de savoir que tout le poids ne repose pas uniquement sur vos épaules", a déclaré Barbetta.

NICHES DE PRODUCTION

Le secteur manufacturier italien a également été un terrain de chasse pour les grandes marques de luxe désireuses de décrocher leur chaîne d'approvisionnement.

Les investisseurs en capital privé et les majors de la mode pourraient potentiellement être des concurrents, mais Stefano Cervo, associé de KPMG, a souligné les niches de la chaîne d'approvisionnement qui conviennent bien aux fonds et sont moins attrayantes pour les conglomérats de luxe.

"Pour une grande marque, il est logique d'acheter, par exemple, une tannerie spécialisée dans le cuir rare, mais j'ai du mal à imaginer qu'elle s'intéresse, par exemple, aux fabricants de revêtement doré pour les chaînes de sacs à main ou les boutons", a-t-il déclaré.

"Pourtant, il y a de la valeur à créer en rassemblant les fabricants de revêtement doré. Rien que du point de vue de la durabilité, l'échelle facilite le recyclage des déchets de production ou la réduction de l'empreinte carbone."

La société italienne de capital-investissement XENON International, par exemple, a parié sur les producteurs de matériaux et de finitions pour articles de luxe qu'elle a regroupés dans MinervaHub.

Les sept sociétés de son portefeuille, qui comprennent des fabricants d'accessoires en métal ou spécialisés dans les finitions de surface, ont un chiffre d'affaires global de 180 millions d'euros que MinervaHub souhaite faire passer à 300 millions en examinant six autres sociétés.

MinervaHub apporte son soutien à ses entreprises sur les questions juridiques et financières ainsi que sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), a déclaré Franco Prestigiacomo, associé fondateur et directeur général de XENON.

C'est vital dans un secteur qui, selon M. Cervo de KPMG, est devenu "obsédé" par l'ESG.

"Les fournisseurs peuvent représenter un risque majeur pour la réputation des marques", a déclaré M. Piana de VAM.

"Dans le monde des médias sociaux, il est trop dangereux de ne pas avoir une visibilité totale sur sa chaîne d'approvisionnement."

(1 $ = 0,9225 euros)