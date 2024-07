Burberry Group plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution au détail (80,8%) : activité assurée, à fin mars 2024, au travers d'un réseau de 455 magasins répartis entre magasins détenus en propre (227 ; enseigne Burberry), magasins sous concession (139), magasins franchisés (33) et autres (56) ; - distribution en gros (17,1%) ; - vente sous licence (2,1%). Le CA (hors vente sous licence) par famille de produits se ventile entre accessoires (36,3%), vêtements pour hommes (29,6%), vêtements pour femmes (29%) et vêtements pour enfants (5,1%). La répartition géographique du CA (hors vente sous licence) est la suivante : Europe-Moyen Orient-Inde-Afrique (35%), Asie-Pacifique (44,3%) et Amériques (20,7%).

Secteur Détaillant habillement et accessoires