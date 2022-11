Les magasins londoniens de Burberry perdent du terrain face aux touristes qui se rendent à Paris et à Milan, où les taxes sont supprimées.

Les visiteurs étrangers qui se rendent à Londres ne peuvent plus réclamer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs achats depuis la fin de 2020 suite au Brexit, ce qui désavantage les magasins haut de gamme de la ville par rapport aux villes européennes rivales.

Dans la tourmente politique qui a saisi la Grande-Bretagne cette année, le gouvernement éphémère de la Première ministre Liz Truss a déclaré qu'il introduirait un nouveau programme de shopping sans TVA pour les visiteurs internationaux, afin de stimuler les secteurs du commerce de détail, du divertissement et de l'hôtellerie.

Quelques semaines plus tard, le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak a abandonné l'idée dans un souci d'économie.

La directrice financière de Burberry, Julie Brown, a déclaré que Londres était désormais perdante, les acheteurs des États-Unis, du Moyen-Orient et d'Asie affluant vers les quartiers commerçants de Paris et de Milan, et non vers Bond Street et Knightsbridge dans la capitale britannique.

"Nous ne voyons pas le même degré de tourisme au Royaume-Uni qu'avant, car nous constatons que davantage de touristes vont à Paris, à Milan", a déclaré Mme Brown aux journalistes jeudi.

"C'était une véritable incitation pour les acheteurs de luxe, c'était une véritable incitation à venir au Royaume-Uni", a-t-elle déclaré à propos de la taxe.

Les touristes dans les villes européennes peuvent récupérer la taxe de vente sur certains achats de grande valeur chez certains détaillants.

Les résultats de Burberry publiés jeudi ont montré que l'Europe continentale, en particulier la France et l'Espagne, a surpassé le reste de la région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique en termes de croissance des ventes, tandis que les ventes britanniques ont été conformes à la moyenne.

Le groupe français LVMH, qui possède Louis Vuitton et Dior, et Kering, ont tous deux dépassé la croissance des ventes de Burberry ces derniers temps.

"S'il existait un autre système de shopping sans taxe au Royaume-Uni, je pense que cela ramènerait certainement les touristes au Royaume-Uni", a déclaré M. Brown.

Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, présentera les grandes lignes du nouveau budget du pays plus tard dans la journée de jeudi, mais on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une réintroduction du shopping détaxé pour les touristes parmi une série d'augmentations d'impôts et de réductions de dépenses attendues.